Homem é preso com 25 metros de fibra ótica; alguma empresa de internet ficou no prejuízo

Compartilhe















Um homem foi preso em via pública, pela Brigada Militar, com cerca de 25 metros de cabos de fibra ótica. A abordagem foi feita, no bairro Piola, depois de denúncias ao 190, de que havia um indivíduo com os objetos.

A guarnição da Brigada Militar realizou buscas e encontrou o acusado. Com ele, os cabos de fibra ótica e, na revista pessoal também foi encontrado um facão, com aproximadamente 40cm de lâmina. Diante da situação, os produtos foram apreendidos e o homem apresentado na Delegacia de Polícia.

Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado registro simples e apreensão dos cabos e do facão. O fato foi na madrugada do último dia 21, em Alegrete. Um prejuízo considerável para empresas de telefonia e Internet.