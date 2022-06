Apenado, do semiaberto, é preso vendendo droga na Zona Leste

Share on Email

A Brigada Militar, de Alegrete, realizou a prisão em flagrante de um apenado com tornozeleira eletrônica, por tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento ostensivo, preventivo, da guarnição no bairro Promorar, Zona Leste, da cidade, os policiais avistaram um indivíduo realizando a compra de algo, do acusado.

Ao ser abordado, ele confessou que havia comprado droga e, com ele, foi apreendida uma certa quantidade de entorpecente(crack).

Na sequência, o apenado que, até então, estava no semiaberto com uso tornozeleira, também, foi abordado e identificado. Conhecido como Gordo, ele estava com a posse de mais de 500 reais.

Pelo fato dos antecedentes por tráfico de drogas e diante da informação de que ele estaria traficando, o apenado foi levado à Delegacia de Polícia, onde o Delegado de Plantão, determinou prisão em flagrante, por tráfico de drogas.

Depois de ouvido o acusado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete e o comprador ficou como testemunha e foi liberado.

A droga e o dinheiro foram apreendidos, assim como, um televisor sem procedência.