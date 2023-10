Apenados realizam provas para conclusão do ensino fundamental e médio

Um total de 113 presos se inscreveram para o exame voluntário e gratuito, representando um aumento de mais de 100% em comparação ao ano anterior, quando 54 apenados participaram.

Entre os dias 16 e 17 de outubro, 64 detentos internos e 39 com tornozeleiras eletrônicas realizaram as provas, que abrangem tanto o ensino fundamental quanto o médio. O nível de dificuldade das provas é equivalente ao aplicado a alunos externos, com a única diferença sendo o local de aplicação: as provas foram realizadas na casa prisional.

Erno Kieling deixa um legado de voluntariado e amor por Alegrete

O administrador do Presídio, Paulo Bukowski , enfatizou que a educação representa inclusão, dignidade e respeito, oferecendo uma oportunidade de avanço mesmo em condições de privação de liberdade, buscando promover a reinserção social .

A assistente social Flávia Fonseca Abreu destacou o interesse positivo pela educação entre os detentos. Além disso, ela ressaltou que os participantes têm o direito à remissão da pena em caso de aprovação, tornando a iniciativa ainda mais significativa para essas pessoas.

A inscrição dos presos no Encceja foi auxiliada durante o processo de inscrição on-line. Essa colaboração representa um esforço conjunto para promover políticas públicas que priorizam a educação continuada e a ressocialização.

Outubro Rosa| Uma família marcada pelo estigma do câncer

O Encceja, assim como o Enem, é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e administrado pelas secretarias de educação e institutos federais. As disciplinas abrangem diversas áreas do conhecimento, e a aprovação no exame representa uma oportunidade significativa para os detentos, simbolizando inclusão, dignidade e respeito, além de abrir portas para novas possibilidades e conquistas.

Os candidatos que conseguirem a pontuação mínima exigida receberão o Certificado de Conclusão referente ao nível ao qual se inscreveram. Caso seja alcançada a nota mínima em uma das quatro provas, mas não em todas, o candidato receberá uma Declaração Parcial de Proficiência.