Apenados são impedidos de fugir do Presídio Estadual de Alegrete

Compartilhe















Na tarde deste domingo(7), uma tentativa de fuga, no Presídio Estadual de Alegrete, foi frustrada pela Brigada Militar e os agentes da Susepe.

De acordo com informações da Susepe, durante o banho de sol, dois apenados, da galeria, tentaram fugir e foram impedidos pela Brigada Militar( guarda externa) e agentes da Susepe. Um dos detentos chegou a subir no telhado e foi necessário o uso de disparos antimotim. Outras guarnições da Brigada Militar foram acionadas e, rapidamente, chegaram ao PEAL. A situação foi controlada e não houve feridos.

Durante a tentativa de fuga, outros presos apedrejaram a guarita. Neste dia, a lotação do PEAL é de 166 detentos. A capacidade total da Casa Prisional é para 81 presos. Nestes últimos anos, sob a administração de Cledir Pies, o Presídio Estadual de Alegrete, com o apoio do Judiciário e do Ministério Público, vem passando por várias melhorias em sua estrutura.