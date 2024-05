Rodoviária reativa uma linha para Porto Alegre depois de mais de uma semana sem acesso à capital

Depois de mais de uma semana sem linhas de transporte de ônibus para Porto Alegre, devido a bloqueios de estradas gaúchas afetadas pelas enchentes no Estado, a Rodoviária de Alegrete informa que, no domingo (12), reativou uma linha de Alegrete à capital gaúcha saindo daqui às 22h. E de lá, o ônibus parte para o município às 19h. Essa linha sai e chega ao Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, em Porto Alegre.

Já estavam em atividade saindo da Rodoviária de Alegrete a linha para Santa Maria, via Rosário do Sul. Também uma linha até Vila Nova atendendo as cidades de Rosário do Sul e São Gabriel.

Outra rota que está em atividade é a linha para a cidade de Uruguaiana. Quanto aos horários está sendo solicitado que os passageios busquem o atendimento nos guichês, via telefone ou presencial. Os itinerários e linhas são atualizados, diariamente, assim que recebem as informações das empresas.

Ja em relção aos ônibus para o interior do Município, a informação é que as linhas estão sendo feitas normalmente: segundas, quartas e sextas -feiras em que sai o Pereiar Tur, que faz a linha para o Silvestre e o M&A Durasnal, que faz linha somente na primeira segunda-feira do mês e todas as sextas-feiras.