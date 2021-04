Apenas um produtor de peixe participou da Feira da Semana Santa em Alegrete

Compartilhe















A pandemia mudou também a forma de comercializar peixe em Alegrete. A tradicional feira do peixe, promovida pela Prefeitura em parceria com a Emater, realizada sempre nas quinta-feiras santas este ano foi diferente.

Primeiro, porque só um produtor participou e, ainda, os pescados foram vendidos na semana passada em dois dias diferentes em uma feira de tamanho reduzido na Praça Getúlio Vargas.

Adil Fernandes da Secretaria de Agricultura e Pecuária informa que devido à pandemia apenas um psicultor resolveu participar da Feira. O produtor Joel Cogo foi o único, num total de seis, que trouxe a sua produção para vender este ano. Só ele comercializou 700 quilos de carpas – capim e prateada.

Eles optaram por não participar, até por cuidados com a saúde, já que estão para fora explicou o técnico agrícola. E no seu Elvio fizemos a despesca, porque o local estava com pouca água e os peixes poderiam entrar em sofrimento, destacou.

Vera Soares Pedroso