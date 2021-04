Aumentou o movimento para as compras de Páscoa em Alegrete

Compartilhe















Estamos em pandemia, bandeira preta, em que a nossa liberdade de ir e vir e muitas atividades estão com as regras mais rígidas de distanciamento social e assim vamos vivenciar a Páscoa.

Devido às regras da bandeira preta que ainda estão em vigência no RS, o comércio poderá não abrir no próximo sábado(3), como houve no último final de semana, de acordo com as regras da cogestão da Bandeira Preta.

O presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi, informa que estão gestionando para que as lojas abram no sábado(3), visto que vieram de um longo período fechadas, mas até momento desta postagem ainda não havia uma posição. Portanto, o último dia para as pessoas irem às compras será nesta quinta-feira(1).

O hábito de dar chocolates se repete todos os anos e mesmo agora na pandemia, as lojas e mercados do ramo oferecem essas delicias.

A procura começou a melhorar nestes últimos dias, conforme alguns lojistas que vendem chocolates. Quem têm crianças, como uma trabalhadora de uma loja de eletrodomésticos disse, não tem como não levar nem que seja bombons e barras de chocolates.

Os preços dos chocolates variam de 7 reais uma caixa de bombom a 90 reais um ovo, dentre os mais caro ofertados nesta Páscoa .

Vera Soares Pedroso