Lorena, a pequena guerreira que lutou muito para viver, completou seu primeiro aninho

Um ano atípico, de muitos desafios , mas também de muitas conquistas. Assim pode-se descrever a benção que é ter a filha completando 1 ano. No ano passado, a reportagem do PAT, destacou a grandiosidade da pequena Lorena Mendonça Benevides, que nasceu prematura, com 27 semanas, mas foi gigante em sua luta diária e, depois de quatro meses na UTI Neonatal deu alta e se fortaleceu cada dia mais.

Com a pandemia, os pais não puderam realizar uma comemoração para brindar a vida da princesa, mas a data não passou despercebida. Por si, já é motivo de muitas alegrias e, a aniversariante recebeu o carinho de todos através de uma carreata. Lorena é filha do casal Rafaela Mendonça e Lucas Benevides.

A mãe disse que a filha nasceu no dia 31 de março de 2020, pesando 800g e 30cm quando ela estava com 27.5 de gestação.

Ela ficou praticamente quatro meses dentro da Neo, entre idas e vidas. Lorena saiu do hospital definitivo, faltavam três dias para completar quatro meses – lembra Rafaela.

Devido ao período de muitas restrições, a família de Lorena cumpriu de forma muito rigorosa todos os protocolos e, neste ano, ela não recebeu visitas. Lorena tem padrinhos que ainda não a conhecem, fala a mãe. Além de familiares e amigos do casal, tudo para que a segurança em relação à saúde dela fosse mantida com todo zelo. As poucas vezes que Lorena saiu de casa, depois que recebeu alta, foram algumas exceções quando iam ao pediatra ou fazer exames.

E, mesmo com a possibilidade de que poderia ter vários problemas de saúde, a guerreira não tem intercorrência alguma. Está de parabéns por todos os profissionais que a acompanham como: pediatra, fisioterapeuta e o neuropediatra que é em Santa Maria.

Como uma forma de agradecimento por todo carinho, atenção e cuidados com Lorena, no dia anterior ao aniversário, Rafaela fez regalos e levou alguns doces e um calendário com a foto da aniversariante para as ginecologistas Dras Nívia e Lívia e a pediatra Marilene Campagnollo, além das secretárias dos consultórios, Rafaela acrescenta que o acompanhamento que teve foi algo surreal.” Essas profissionais são responsáveis pela vida da minha filha”- sintetizou.

Na manhã de ontem, eles levaram um bolo na UTI Neonatal. Essa foi a maneira que elas(profissionais da saúde), puderam comemorar conosco. Pois elas foram amigas, foram profissionais e foram anjos em nossas vidas, comenta.

Rafaela destaca que a carreata surgiu pois eles queriam muito demonstrar essa felicidade e devido à pandemia não foi possível fazer uma festa de aniversário. Por esse motivo, ela fez um grupo no WhatsApp e convidou a todos para uma carreata em comemoração ao aniversário da Lorena. Desta maneira, com todos os cuidados e protocolos, os amigos e familiares puderam ver a pequena, mesmo distante.

A entrega da lembrancinha foi realizada pela mãe, Rafaela, que usou máscara e luvas. Todos os convidados estavam em seus veículos, não desceram e faziam uso de máscara e álcool em gel. Os carros estavam com cartazes e balões.