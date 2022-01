Ápice de novos casos de Covid será entre 18 e 20 de janeiro, prevê Secretária de Saúde

Efeito final de ano. A pandemia não acabou, as pessoas precisam se prevenir, manter os cuidados e principalmente o uso da máscara – disse a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

Essa colocação foi depois do questionamento sobre o aumento expressivo de casos positivados, conforme o último Boletim Epidemiológico que registrou mais de 600% de casos a mais em relação aos dados de positivados no dia 30 de dezembro em que foram 11, ou seja, foram 76 casos.

Segundo a Secretária, esse aumento já era esperado em relação às aglomerações das festas de final de ano, mas pontua que a diferença em relação a 2021 é a vacinação, hoje, 90% da população está vacinada. Mesmo assim, ela ressalta a importância daqueles que ainda não se vacinaram ou estão com doses em atraso, que procurem as ESFs.

Outro detalhe é a superlotação que está acontecendo na Unidade de Pronto Atendimento(UPA). Haracelli acrescenta que os postos de saúde estão com equipes capacitadas para atender pessoas com suspeita, por esse motivo, pede para que não se aglomerem na UPA.

Em relação à possibilidade de reativar o gripário, ela destacou que já está com um plano B. Se a demanda continuar como está, uma equipe já está se preparando para a novamente atender no gripário, tudo indica, que seja no Ginásio do IEEOA, mas esse dado será confirmado até a próxima semana- comentou.

“Entre o dia 18 e 20, será o ápice de casos positivos, pois será o reflexo de todas as aglomerações do dia 1°. Por mais que as pessoas falem sobre os bares e locais que estão abertos e há festas, também, fica a ressalva que todos precisam ter os cuidados e se prevenirem. Cada um sabe o risco que está suscetível a partir do momento que vai para um evento com número maior de pessoas. Também fica o apelo para que as pessoas usem máscara, o que mais se vê na rua e em muitos locais são grupos grandes como se a pandemia tivesse sido extinta e, isso, não é verdade” – explicou.

A Secretária seguiu explanando que a vacina não é a cura da Covid, ela minimiza os efeitos, porém, o vírus se mantém ativo. ” Esperamos que não haja internações, tampouco, óbitos. Mas precisamos da colaboração da comunidade”- finalizou.

Uma ação também será realizada na próxima quinta-feira para testagem. A Secretária informa que o trabalho será realizado com o ônibus da saúde, entretanto, ainda não tinha o local. Essa informação será repassada até quarta-feira.

Desde segunda, também, iniciou outra frente para higienização dos postos de saúde. Até o momento, o trabalho está sendo realizado pelas equipes da Prefeitura. O Exército Brasileiro já apoiou esta ação no ano passado.

O último Boletim Epidemiológico registrou 76 casos positivos, atualmente são 12.166 casos confirmados e 11.777 recuperados. Há 90 casos ativos no Município, em isolamento domiciliar.