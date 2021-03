Aplauso pela vida: sexta-feira é dia de homenagear profissionais da saúde

Compartilhe















Na semana em que a pandemia de coronavírus completa um ano, veículos do Grupo RBS convidam os gaúchos a participarem de uma homenagem aos profissionais da saúde. Desde o ano passado, eles doam trabalho e dedicação, dobrando turnos e adiando o descanso, para acolher pacientes e familiares que sofrem com o vírus.

Para celebrar o empenho dos profissionais, RBS TV, Rádio Gaúcha, Diário Gaúcho, GZH e Zero Hora incluem ações em suas programações nesta sexta-feira (12). Entidades, autoridades, universidades e empresas também estão aderindo ao movimento.

Na Rádio Gaúcha, haverá entrevistas com profissionais da linha de frente. Às 19h, um programa especial será comandado por Daniel Scola. Na RBS TV, o Bom Dia, Rio Grande terá entrevistas ao vivo e irá recuperar imagens que mostram o trabalho e os êxitos dos trabalhadores. O Jornal do Almoço apresentará reportagens com médicos e profissionais da área. Os veículos também convidam os gaúchos a filmarem o momento em que ocorrerá o grande ato de homenagem: às 19h30min, no RBS Notícias, vamos aplaudir das nossas janelas para agradecer e incentivar médicos, enfermeiros e todos os profissionais que seguem na luta para salvar vidas.

Alexandre Zavascki, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento e médico do Hospital de Clínicas, pede que a população use máscara, mantenha ambientes ventilados e o distanciamento pessoal de no mínimo dois metros, além de higienizar as mãos.

— A melhor maneira de ajudar é garantindo que não seja você o próximo a disputar um dos leitos nos hospitais. Não por nós, mas por elas e por quem elas amam — diz Zavascki.

