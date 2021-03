Após boatos de que teria ido a Gramado participar de evento, Eduardo Leite esclarece que estava trabalhando em casa

“Boa noite, pessoal. Bom sábado para todo mundo. Para quem já acompanhou nos meus stories aqui, rolou uma fake news de que eu estaria em Gramado, fazendo algum tipo de festa, alguma coisa. Não, estou aqui no Palácio Piratini, em casa, trabalhando”, disse Leite.

No vídeo, que durou mais de 30 minutos, o governador aproveitou para “fazer algumas reflexões sobre o momento que estamos vivendo do coronavírus”: “Espero que todos estejam cuidando de si, das suas famílias. Estamos vivendo um momento muito crítico do coronavírus no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul foram algumas semanas na frente dos outros Estados, e aí a gente acabou tendo restrições mais severas antes de outros Estados”, disse Leite.

Fonte: Gaúcha/ZH