Após discussão, Matteus, Davi e Bin Laden dançam juntos e fazem as pazes

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Enquanto gravam clipe no estilo anos 80, Davi, Matteus e MC Bin Laden dançaram próximos e produziram uma coreografia que englobava o passo a passo da música. Após isso, os brothers sentaram e conversaram sobre o ocorrido na última segunda-feira (25).

Alegretense, morto em atropelamento na Serra, recebe as últimas homenagens em Alegrete

O cantor começou sua explanação pedindo desculpa para o baiano, Davi. Logo após, ele também se desculpou com o alegretense, Matteus Amaral, por ter proferidos palavras de baixo calão ao gaúcho. Ambos responderam e aceitaram as desculpas e reforçaram a ideia do que aconteceu já passou e agora tudo zera a partir daquele momento.

Informações: Gshow

Fotos: Gshow