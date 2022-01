Após festas de fim de ano, Alegrete registra 76 casos positivos da Covid-19

Foram registrados 76 novos casos positivos entre sexta-feira (31/12/2021) e segunda-feira (03/01/2022).

Na sexta-feira (31) foram registrados 21 positivados, 12 mulheres e 9 homens, entre 10 e 55 anos. No sábado (1º/01) foram 11 casos positivos, 5 mulheres e 6 homens, com idades entre 9 e 81 anos. No domingo (2/01), tivemos 7 positivados, 5 mulheres e 2 homens, com idades entre 26 e 56 anos.

Nesta segunda-feira (3/01) foram 37 casos positivos, 23 mulheres e 14 homens, entre 17 e 66 anos.

Não foram registrados recuperados e até a publicação do boletim não foram registrados óbitos.

Na Enfermaria Covid, 100% dos leitos estão disponíveis. Na UTI, não há pacientes diagnosticados com Covid-19.

Atualmente são 12.166 casos confirmados e 11.777 recuperados. Há 90 casos ativos no Município.

Até a data de hoje, temos registrados 299 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 41.298 testes, sendo 29.128 negativos, 12.166 positivos e há 04 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 85 pessoas.