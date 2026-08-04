Após noite de tensão, família atualiza estado de saúde de idoso e adolescente resgatados em incêndio

O idoso de 82 anos e a neta adolescente de 17 anos, resgatados em meio à intensa fumaça, passam bem e já estão sob os cuidados de familiares.

A informação foi confirmada por Cícero P. Pereira, sobrinho de Rui Pereira Peres, conhecido como Moso. Segundo ele, o aposentado recebeu alta hospitalar poucas horas após o atendimento e está hospedado na residência de uma irmã. A adolescente, que também estava no apartamento durante o incêndio, não sofreu ferimentos graves e permanece na casa de uma tia.

Enquanto a família tenta retomar a rotina após os momentos de tensão vividos durante o resgate, o apartamento atingido permanece isolado. Um dos quartos foi completamente destruído pelas chamas e o edifício foi parcialmente interditado pelo Corpo de Bombeiros. A liberação do imóvel dependerá da realização das adequações necessárias pelo proprietário e de uma nova vistoria técnica da corporação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Cícero explicou que o imóvel possui dois pavimentos. Quando o incêndio começou, por motivos ainda desconhecidos, Moso e a neta conseguiram se refugiar na parte superior do apartamento, onde permaneceram aguardando socorro. A intensa concentração de fumaça transformou o resgate em uma operação de alta complexidade.

“A fumaça era tão intensa que não permitia respirar nem enxergar a escada de acesso ao andar superior. Foi isso que dificultou muito o trabalho dos bombeiros”, relatou.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo ele, a família chegou a imaginar que uma escada de grande porte poderia facilitar a retirada do idoso pela sacada do apartamento, aproveitando a proximidade com a estrutura de outro prédio. Ainda assim, o salvamento acabou sendo realizado pelo acesso interno, exigindo técnica, persistência e grande preparo das equipes de resgate.

Durante a longa operação, os bombeiros precisaram substituir equipamentos de proteção respiratória para conseguir permanecer no ambiente tomado pela fumaça. Paralelamente, a Prefeitura de Alegrete disponibilizou um caminhão munck para auxiliar na ocorrência, caso fosse necessário o acesso externo ao edifício. O equipamento, no entanto, acabou não sendo utilizado.

Após aproximadamente duas horas de trabalho, as equipes conseguiram retirar as duas vítimas em segurança, encerrando uma operação acompanhada com apreensão por moradores, familiares e curiosos que permaneceram em frente ao prédio durante toda a noite.

Além do Corpo de Bombeiros, a ocorrência contou com o apoio do SAMU, responsável pelo atendimento pré-hospitalar das vítimas logo após o resgate e pelo acompanhamento durante toda a operação.

Mesmo ainda abalado com o episódio, Cícero fez questão de agradecer o empenho dos profissionais envolvidos e a solidariedade demonstrada pela comunidade.

“Vivemos momentos de muita angústia, mas também recebemos muito apoio. Familiares, vizinhos e amigos permaneceram conosco o tempo todo. O trabalho dos bombeiros foi decisivo e, graças a Deus, hoje podemos dizer que meu tio e minha sobrinha estão bem”, afirmou.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Enquanto isso, a família concentra esforços para superar os danos provocados pelo fogo e aguarda a conclusão das avaliações técnicas que definirão quando o apartamento poderá voltar a ser ocupado.