Escritor alegretense volta a representar o Brasil em evento internacional na Rússia

Pela segunda vez em pouco mais de dois anos, um jovem alegretense levará o nome da cidade ao cenário internacional. O escritor e bacharel em Direito Lucas Ballejo Cardoso, de 27 anos, foi selecionado para representar o Brasil na edição de 2026 do World Youth Festival, considerado um dos maiores eventos globais voltados à integração de jovens líderes.

A programação ocorrerá entre os dias 11 e 17 de setembro, na cidade de Ecaterimburgo, tendo como sede a Universidade Federal dos Urais. A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil participantes, entre jovens russos e estrangeiros com idades entre 18 e 35 anos, para debates e atividades voltadas às áreas de negócios, mídia, cooperação internacional, cultura, ciência, educação e esportes.

Esta será a segunda participação de Lucas no evento. Em 2024, ele integrou a delegação brasileira durante a edição realizada em Sochi, que reuniu aproximadamente 20 mil participantes de 180 países, consolidando-se como uma das maiores iniciativas internacionais voltadas ao intercâmbio entre jovens lideranças. Em 2025, uma edição anual menor foi promovida em Níjni Novgorod, reunindo representantes de mais de 120 países.

Natural de Alegrete, Lucas construiu uma trajetória que reúne formação acadêmica e produção literária. Bacharel em Direito, atualmente cursa Pedagogia e Letras, ampliando sua atuação na área da educação e da literatura.

Como escritor, já publicou os livros Queen’s Prata, lançado em 2021, e Queen’s Arkana, sequência da primeira obra. Os romances exploram o universo da fantasia e da ficção, e um terceiro livro está em fase de desenvolvimento.

Atualmente residindo em Campinas das Missões, Lucas volta a representar o Brasil em um encontro que reúne jovens de diferentes nacionalidades para discutir desafios globais, fortalecer redes de cooperação e compartilhar experiências em diversas áreas do conhecimento.

A nova participação também representa um reconhecimento à sua trajetória acadêmica, literária e ao protagonismo de jovens brasileiros em espaços internacionais de diálogo e intercâmbio cultural. Para Alegrete, a presença de um conterrâneo em um evento dessa dimensão reforça a importância da formação, da produção intelectual e da representatividade da juventude gaúcha em iniciativas de alcance mundial.