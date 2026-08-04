Colisão entre carro e moto deixa dois feridos no Centro de Alegrete

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (4) deixou duas pessoas feridas no cruzamento das ruas Venâncio Aires e Luiz de Freitas, na região central de Alegrete.

4 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

Conforme as informações apuradas no local, um Honda Civic teria invadido a via preferencial e colidido contra uma moto Yamaha que transitava pelo cruzamento. Com o impacto, os dois ocupantes da moto ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. Após os primeiros socorros, os dois feridos foram encaminhados de ambulância para a Santa Casa de Caridade de Alegrete. O estado de saúde deles não havia sido informado até a publicação desta matéria.

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A ocorrência foi atendida por equipes da Guarda Municipal e da Brigada Militar. O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.

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