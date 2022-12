Após recuperação, DNIT libera trânsito na ponte que liga o RS à Argentina sem restrições

Share on Email

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu a primeira etapa de recuperação emergencial da ponte internacional que liga Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, a Paso de los Libres, na Argentina.

O trânsito na região está liberado desde quinta-feira (15) nos dois sentidos sem o sistema de “pare e siga”, que operava desde setembro.

Nesta primeira etapa, foram executados os reforços e a recuperação das vigas e da laje colapsadas no trecho do início da travessia pelo lado brasileiro. Os outros componentes estruturais do arco de acesso continuarão em obras durante o primeiro semestre de 2023.

De acordo com o DNIT, podem ocorrer bloqueios pontuais e programados de curta duração em meia pista até o término dos trabalhos das equipes. Caminhões podem cruzar a ponte das 7h30 às 21h, de segunda a sábado, e das 8h às 12h aos domingos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enfatiza que não é possível cruzar a ponte a pé.

Imagens da ponte que liga o RS até a Argentina — Foto: RBS TV/Reprodução

Relembre o caso

Em 18 de setembro, o trânsito de veículos de carga sobre a ponte que liga Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, até Paso de Los Libres, na Argentina, foi proibido. O motivo era a deterioração de um trecho da travessia.

Dois dias antes, a PRF havia divulgado que problemas na estrutura da ponte levaram à restrição na passagem de veículos. Um sistema de “pare e siga” foi adotado por questões de segurança.

Em 23 de setembro, o DNIT decretou situação de emergência na Ponte Internacional Getúlio Vargas – Agustín Pedro. A portaria 5.515 foi publicada em edição do Diário Oficial da União do mesmo dia.

A análise técnica identificou o rompimento da viga transversina em seu balanço, resultando também no colapso da laje por conta do deslocamento do esforço da estrutura.

O trânsito na ponte ficou no sistema “pare e siga” por três meses.

Estrutura de ponte entre Uruguaiana e Paso de los Libres, na Argentina — Foto: Reprodução/RBS TV