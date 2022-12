Parque eólico Serra do Caverá recebe licença ambiental e avança para geração de energia limpa

O parque eólico da Serra do Caverá que vai beneficiar municípios aqui da região Fronteira Oeste teve um passo importante no dia 15, quando a Secretária de Meio Ambiente do RS, Marjorie Kauffman, entregou as licenças ambientais para o empreendimento.

O deputado Frederico Antunes que vem tratando deste importante investimento na geração de energia limpa com uso do vento, em nossa Região, e mais prefeitos das cidades de Alegrete, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Cacequi participaram do ato na localidade de Touro Passo.

Entrega das licenças ambientais para instalação do Parque Aeólico Serra do Caverá

Com a revogação da lei estadual 12.355 de 2005, que definia a Serra do Caverá como patrimônio cultural, histórico, geográfico, natural, paisagístico e ambiental do Rio Grande do Sul, ” possibilitou instalarmos no município um complexo eólico estimado em até R$ 1,4 bilhão”, disse Antunes. A proposta de alteração da legislação foi apresentada pelo Deputado Frederico Antunes feita através do Projeto de Lei nº 40/2022. Além de Rosário do Sul, a Serra do Caverá abrange os municípios de Santana do Livramento, Alegrete e Cacequi.

O parlamentar reforça que a geração eólica é algo importante para o Estado e para o País. -Nós temos hoje, em alguns momentos, uma deficiência no fornecimento de energia”.

O empreendimento previsto para ser erguido na Serra do Caverá é conduzido pela empresa Integra Energia e pela cooperativa Creral. O parque pretende ocupar um espaço de aproximadamente 6 mil hectares, com 50 aerogeradores, de 120 metros de altura, e capacidade instalada de 250 MW a 300 MW (cerca de 8% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul). O diretor da Integra Energia, João Ramis, reitera que, para prosseguir com a iniciativa, é preciso resolver o impeditivo imposto pela lei 12.355.

O empreendimeto na Serra do Caverá vai gerar cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos com a instalação do parque.