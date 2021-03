Após ser agredida e jogada de carro em movimento, mulher é salva em Uruguaiana

Compartilhe















O agressor foi preso após atirar a vítima do veículo em movimento e fugir por sete quilômetros.

Na noite deste sábado (6), na área urbana de Uruguaiana, a Polícia Rodoviária Federal salvou uma mulher que estava sendo agredida dentro de um carro. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Uruguaiana e da Brigada Militar.

Os Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização quando deram ordem de parada ao condutor de um Astra. Ele desobedeceu e passou a fugir com o carro.

Os policiais viram que uma mulher colocou a cabeça pela janela do veículo e começou a gritar por socorro. Logo em seguida ela foi jogada do carro em movimento.

Com o apoio da Brigada Militar e da Guarda Municipal de Uruguaiana, foi prestado socorro à mulher, e ao mesmo tempo, realizada a perseguição do fugitivo, que continuou por mais alguns quilômetros fora da rodovia. Já na cidade, as forças de segurança conseguiram cercar e interceptar o agressor.

A mulher de 27 anos, natural de Uruguaiana, teve lesões leves. O homem, de 39 anos, natural da mesma cidade, foi preso e encaminhado à área judiciária local.

Mais tarde, a mãe e o padrasto da vítima disseram que, ao saberem que o companheiro de sua filha havia ameaçado a vida dela, procuraram desesperadamente a mulher por vários lugares. Eles agradeceram o trabalho dos policiais.

Fonte e foto: PRF