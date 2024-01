Após um semestre da visita de historiadora alegretense, Estação Férrea segue sendo degradada

Numa segunda-feira, 24 de julho de 2023, a reportagem do Portal Alegrete Tudo entrevistou a historiadora alegretense Larissa Grisa. Na época, ela fazia uma visita em sua cidade natal e voltou ao prédio da Estação Ferroviária de Alegrete.

Larissa relatou um pouco da história do prédio e alertou para os principais problemas e riscos da área. Há seis meses, ao chegar no local, a historiadora se deparou com uma estrutura destruída com perigos constantes de desmoronamentos e focos de incêndio.” O local está largado às traças, as madeiras estão podres, isso é uma degradação ao patrimônio”, constatou Larissa.

No início da tarde de terça-feira (30), a reportagem voltou ao local e constatou o visível abandono do local. Um rápido passeio pela gare da estação, é possível caminhar pelo lixo esparramado e entulho. Pedaços de colchões, roupas velhas, cinza de fogo, de madeiras arrancadas das portas do prédio e depredação por todos os lados. Os trilhos quase não se enxerga, tal o matagal que cobre o espaço dos ferros da extinta linha férrea.

Vestígios de roupas que aparentavam ser de moradores que fazem do lugar suas noites de abrigo, estão até dentro das salas do castigado prédio histórico.

O Procurador do Município, Paulo Faraco, elaborou um edital para ofertar o espaço da Estação Férrea principalmente a setores culturais e gastronômicos. Ideia esta que não teve interessados num primeiro momento. O vice-prefeito Jesse Trindade, pontuou que a prefeitura procurou empresas em anos passados, porém, o custo da reforma era bem alto e não era atrativo às empresas privadas que perderiam um bom tempo para restaurar o local. Para o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, as medidas foram sendo elaboradas para uma melhor solução para o espaço.

Os passos do patrimônio cultural e histórico da Estação Férrea estão atrelados num processo licitatório que prevê a concessão de uso do imóvel predial. Conforme documento da secretaria de administração, o prazo expira no dia 6 de fevereiro. Uma área externa coberta 222,36 m², primeiro pavimento com 261,94 m², cedido pelo DNIT ao Ente Público Municipal, conforme Termo de Cessão.

No próximo dia 6, no Centro Administrativo Municipal, na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licitações se reúne com a finalidade de receber propostas pertinentes à abertura da Concorrência n° 010/2023, Processo Administrativo n° 507/2022, na modalidade de Concorrência, do tipo maior oferta.

A concessão de uso mensal do imóvel predial, tem um custo mínimo por mês fixado em R$ 4.800,00. A concessão por 96 meses, totalizaria R$ 460.800,00 podendo deste valor ser debitado o investimento feito no prédio.