Apresentação dos concorrentes à Musa e Mosqueiro da Festa Tricolor acontece nesta quinta no Bistrô

O Consulado do Grêmio de Alegrete, através de seu Cônsul, Adão Ramos, convida a todos para um jantar de apresentação das candidatas e candidatos à Musa e Mosqueteiro do Consulado do Grêmio de Alegrete 2020.

O jantar será à la carte, no Restaurante Bistrô Alegrete, às 20h desta quinta-feira. Esperamos você!

Já no domingo(19), terá a inauguração do Marco da Bandeira do Grêmio, no Posto Pilecco, da BR 290, um memorial que será um verdadeiro cartão postal. Também vai ocorrer a escolha da Musa e do Mosqueteiro do Grêmio, no CTG Farroupilha, com muitas atrações e domingueira com animação dos Mateadores.

A empresa Benoit vai presentear a 1° Musa com uma TV 32′ Philco e o 1° Mosqueteiro com uma bicicleta. Já a 2° colocada da Musa e do Mosqueteiro serão contemplados(cada), com uma camisa oficial do Grêmio, patrocinadas pela loja Imortal Tricolor.