Balão meteorológico cai em lavoura do Pai passo em Alegrete

Um balão meteorológico foi encontrado, no dia 14, em uma lavoura de arroz na localidade de Pai passo em Alegrete. O funcionário do produtor Diego Dorneles da Silveira foi quem encontrou este material.

São dispositivos meteorológicos usados para medir temperatura, umidade, pressão, velocidade do vento e direção na atmosfera superior. Ele tem uma caixa com dispositivo e bateria para fazer as medicações.

Um balão meteorológico cheio de hidrogênio ou gás de hélio leva a radiossonda para a atmosfera superior.

Dependendo do tamanho do balão, a expansão que ocorre quando ele desce para a uma pressão mais baixa faz com que dispare e o instrumento retornará à Terra, como neste caso.

Durante o voo da radiossonda, ela transmite constantemente dados atmosféricos de temperatura, umidade e pressão para equipamento automatizado de recepção terrestre. Universidades costumam utilizar esses balões para pesquisas.

Este equipamento, denominado sistema de medição das condições atmosféricas, processa e converte os dados em mensagens meteorológicas que são enviadas para uma rede climática global.

E a segunda vez que há registro deste balão meterológico aqui no Município. Da outra vez ele caiu na localidade de Rincão de São Miguel, no interior do município.