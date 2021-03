Aprovada para licitação a pavimentação da 20 de Setembro

Compartilhe















A Caixa Econômica Federal aprovou para abertura de processo licitatório o projeto de pavimentação asfáltica da rua 20 de Setembro, no trecho que liga a rua Dr. Quintana a Av. Dr. Lauro Dorneles. O projeto vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Alegrete. O projeto orçado em mais de R$350 mil reais é financiado em R$238.856,00 por emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi e em R$114.675,41 por contrapartida do município.

O vice-prefeito e secretário de planejamento Jesse Trindade afirmou que “estamos trabalhando muito para encaminhar esses projetos que beneficiam muito nossa população. Eles melhoram nossas vias públicas e darão mais fluidez e mobilidade darão trânsito de nossa cidade”.

DPCOM