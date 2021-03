Desinformação e fake news provocam desenfreada corrida aos supermercados

Compartilhe















Após o falso anúncio de que teria ‘lockdown’ (bloqueio total), o movimento nos supermercados aumentou. Isso começou na última quinta-feira com a fake news e se manteve na sexta-feira(5), pois houve a informação da proibição da venda de produtos não essenciais em supermercados. Muitas pessoas compreenderam que os supermercados iriam fechar no final de semana e novamente a corrida foi maior ainda. Em todos, devido ao Decreto da bandeira preta e a limitação de público em razão das medidas sanitárias, filas se formaram pelo lado de fora.

Márcio Marchezan, gerente da rede Peruzzo, loja da Venâncio Aires, também destacou que por ser início de mês já tem uma aumento de clientes. Mesmo assim, reafirmou todas as medidas sanitárias, onde apenas uma pessoa por família está ingressando no estabelecimento e há um funcionário na porta onde a temperatura é verificada e o álcool em gel disponível. “Com a fake news do lockdown e esse fechamento dos supermercados que também foi uma informação equivocada, tivemos que redobrar a atenção para cumprir rigorosamente os protocolos da bandeira preta que estabelece somente 25% de público, conforme o tamanho e comprometimento total da loja, informado através do PPCI”- falou.

Em todos os períodos em que houve anúncio de lockdown ou fechamento do comércio, sempre gerou aumento de clientes nos supermercados. A preocupação maior é em relação a aglomerações, o que os gerentes estão muito atentos. Um dos itens mais vendidos e já houve registro de falta em alguns estabelecimentos, é o papel higiênico. No ano passado, essa constatação, que não é apenas em Alegrete, gerou até memes. Qual será o motivo para essa demasiada preocupação com esse produto, se indagam alguns leitores.

Ontem(5), Alegrete registrou o maior número de positivados em um único dia, além de todos os demais indicadores. Foram registrados 153 casos positivos, 90 mulheres e 63 homens, com idades entre 10 meses e 92 anos. Atualmente são 5.611 casos confirmados, com 4.455 recuperados, 1084 ativos (1049 estão ativos em isolamento domiciliar e 35 hospitalizados positivos de Alegrete) e 72 óbitos. Também, foram realizados 21.059 testes, sendo 15.213 negativos, 5.611 positivos e 235 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.344 pessoas.