Arborização urbana começa a sair do papel e técnicos visitam bairros de Alegrete

Os técnicos já realizaram parte do censo das espécies arbóreas no município e, a partir desta quarta-feira, estarão em todos os bairros fazendo o levantamento quantitativo das árvores e suas respectivas origens para assim realizar mais um estudo.

O trabalho deve ser concluído em 30 dias e, assim que finalizado, os dados serão apresentados ao executivo municipal e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente para assim ser implementado de maneira efetiva em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com base nos dados levantados, será elaborada a nova versão do Plano de Arborização Urbana, que também contará com a criação de um guia informativo sobre o tema. A previsão é de que o trabalho seja concluído até julho, quando será realizada uma Audiência Pública para apresentação do projeto e coleta de sugestões da comunidade.