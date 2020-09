Armações de óculos a R$ 1,00, somente no Mercadão dos Óculos

Compartilhe









Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas que não para de surpreender seus clientes com promoções, condições e atendimento.

E para facilitar a vida dos seus clientes, lança a promoção “Armação de óculos a R$ 1,00”. Na compra do óculos completo (armação + lentes) no valor acima de R$ 450,00, a armação fica somente R$ 1,00.

Basta ir até a loja e consultar as armações participantes nas lojas com a campanha ativa. Mas atenção, a promoção é válida até 30 de setembro ou enquanto durar o estoque.

Aproveite também para conhecer e adquirir a novidade: Outfog, a flanela antiembaçante que rende 500 aplicações e com durabilidade de 36 horas. Óculos embaçado, NUNCA MAIS!

O Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas com mais de 400 lojas no Brasil que possui fábrica própria, marcas exclusivas, além de uma variedade de produtos com qualidade, óculos de grau com lentes dos melhores laboratórios e óculos solares, tudo isso com qualidade, garantia, confiança e preços muito abaixo do mercado.

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

