Alegretense desaparecido é localizado em Uruguaiana

Compartilhe









37 Shares

Todos os familiares e amigos agradecem às mensagens, compartilhamentos e empenho para que Davi Cezimbra fosse localizado.

Na manhã desta quarta-feira(2), em contato com Willian Cezimbra, ele explicou que o pai estava em Uruguaiana. “Ele chegou em uma fazenda pedindo emprego e queria falar comigo. Trabalhar no mesmo local. Estava desorientado” – explicou.

Davi já está em casa e sob os cuidados da família, recebendo toda atenção necessária.

Relembre:

Na noite de ontem(1°), a reportagem do PAT conversou com William Cezimbra, ele estava fazendo um apelo nas redes sociais à procura do pai, Davi Cezimbra de 47 anos.

De acordo com o jovem, o pai sai de casa no bairro Nossa Senhora da Conceição e não retornou mais para casa. A última vez que ele foi visto teria sido às 14h em uma borracharia na Avenida Doutor Lauro Dorneles, onde pediu um copo d’água.

William que está residindo em Capão da Canoa foi comunicado pela mãe e a irmã que o pai está desaparecido. Ele disse que não tem conhecimento que o pai tenha problema de saúde. É um homem trabalhador, porém, a mãe teria comentado que nas últimas duas semanas Davi estaria mais em silêncio e agindo de forma diferente ao habitual o que pode caracterizar um problema de saúde como depressão.