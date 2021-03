Arroz: semana inicia com cerca de 15% da área colhida na região

Compartilhe















Pelo último levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz mostra a colheita da safra 2020/2021 está evoluindo no RS.

Somente na última quinta-feira (4), foram 93.772 hectares, o que representa 9,92% dos 944.841 ha semeados no Estado. Os dados foram tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia.

Em Alegrete, a unidade do IRGA destaca que a região Fronteira Oeste já colheu 44.229 ha (15,89% dos 278.349 ha semeados), mais de 47% do total do RS.

Conforme o técnico Douglas Adolpho, o município deverá atingir nesta semana cerca de 18%, emboras as áreas apresentem bastante disparidade. As cidades de São Borja e Itaqui são as mais adiantadas. O técnico enfatiza as condições de colheita em quase todos os dias.

A Planície Costeira Externa apresenta até agora o melhor percentual em relação ao semeado: 16,37% (17.538 ha de um total de 107.158 ha). A Zona Sul começou os trabalhos há duas semanas, colhendo 1.994 ha (1,22% de 163.070 ha).

