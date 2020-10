Artista plástica dá um toque de arte no Cemitério Municipal

Às vésperas de Alegrete completar seus 189 anos de emancipação política, no último sábado(24), a artista Tina Santos presenteou o Município com mais uma obra de arte.

Próximo ao feriado do Dia de Finados, 2 de novembro, com sua sensibilidade e mãos hábeis como descreveu o jornalista Alair Almeida, ela transformou o portal do Cemitério Público Municipal.

Os vasos com agapantos pintados também são uma forma de confortar as famílias que visitarão o local. A artista plástica Tina Santos já realizou outras intervenções no Município deixando a cidade cada vez mais bela. Um dos exemplos são os bancos da Praça General Osório que destacam ainda mais a harmonia e o encanto do local, escadaria da ABA, entre outros.

Como dizia o saudoso dramaturgo Augusto Boal:

“O difícil não é viver em sociedade; o difícil é transformá-la”.