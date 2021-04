Artista plástico Leonardo Andrade ministra oficina de grafite no Coletivo Multicultural

Compartilhe















Na última quarta-feira (7), o artista plástico Leonardo Andrade, participou do 4º Festival de Artistas de Rua do RS. Na oportunidade, o artista alegretense ministrou, de forma virtual, a Oficina “Arte Urbana: O Grafite como Arte e Resistência”.

No encontro, abordou o stencil, como uma alternativa acessível e simples de desenvolver o grafite, podendo realizar pinturas em murais, estampas de roupas, materiais pra manifestações políticas e outras técnicas. A gravação foi realizada pelo vídeo maker, Alisson Machado, no espaço do Coletivo Multicultural.

Leonardo Andrade é Acadêmico de Artes Cênicas – UFSM, ator, desenhista e artista plástico. Tem colaborado com o Coletivo Multicultural, realizando a pintura do muro lateral da instituição e também em ações urbanas e em outros projetos.

Estão apoiando o Coletivo Multicultural: Pampa Óptica e Relojoaria, CAAL, 23 Pub Bar, CAAL Centro Comercial, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Casa Rezende, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Paulo Antônio Bérquo, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Rosane Grisa, Fernanda Broll Carvalho, Paula Patrícia Moura, Espaço Recriar, Cidão Tattoo, Marlove Muniz e Maria do Horto Salbego.

Júlio Cesar Santos Fotos: Coletivo Multicultural