Árvore cai sobre a pista da Avenida Tiaraju e interrompe o trânsito

Os galhos sobre a pista levaram a Guarda Municipal a interromper a avenida no sentido centro- bairro. O local foi sinalizado na altura da empresa Barril e os motoristas devem ficar atentos ao trafegar por aquele local.

Árvore caiu na Avenida Tiaraju

Rogério Lima, diretor da GM, informa que a RGE foi comunicada para desligar a energia para, só depois, equipe de poda da Secretaria de Meio Ambiente possa cortar os galhos e, assim, desobstruir a pista e liberar o trânsito naquela região da Zona Leste da cidade. Enquanto os galhos não forem removidos a Guarda, dividiu com cones o outro lado da pista, por uns 50 metros, para permitir o ir e vir de veículos na Avenida Tiaraju.

Aos 3 anos, guri que saiu pilchado da maternidade já honra as tradições

O tempo se mantém instável, em Alegrete, com a previsão de chuva durante todo o dia de hoje, o que fez com que o nível do Ibirapuitã voltasse a subir chegando no início da manhã de deste dia 22, em 6m 03cm.