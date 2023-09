Aos 3 anos, guri que saiu pilchado da maternidade já honra as tradições

Seu nascimento foi tema de uma reportagem especial no PAT. Ele saiu pilchado da maternidade após o nascimento ocorrido no dia 20 de setembro de 2020. Filho do casal Laisa Fagundes e Talles Dutra, Luiz Gabriel pegou gosto pela tradição e incentivado pelos pais, já participa dos Festejos Farroupilha como um autêntico gaúcho.

Jovem alegretense é morto em briga na saída dos Pavilhões da Festa da Uva

O pequeno já acompanhou o pai na chegada da Chama Crioula no dia 14. E no tradicional dia 20, no Desfile, lá estava no lombo do cavalo junto ao pai Talles. A mãe Laísa foi a fotógrafa da dupla de gaúchos. Ela conta que Luiz Gabriel gosta de estar envolvido na lida com cavalo, de cultuar as tradições, sempre ostentando as indumentárias gaúchas.

Felipe Cipolat voltou para casa; ele recebeu incondicional apoio da população ao descobrir severa enfermidade

O guri completou 3 anos, celebrando mais um dia 20. A comemoração de seu aniversário foi no maior estilo gaúcho no piquete Sem Fronteiras, mas a mãe garante uma festinha com os amiguinhos para a sexta-feira (22). E Luiz Gabriel já está ansioso para o próximo dia 20 de setembro.

Alceu Antunes, especialista em fogões, é o retrato da resiliência, perseverança e fé

Fotos: reprodução