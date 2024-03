Árvore cai sobre BR 290 e ônibus da Planalto que passaria em Alegrete ficou parado na pista

Um eucalipto caiu sobre a pista da BR 290, impedindo a passagem de veículos. O socorro, conforme relatado pelo motorista Douglas Mombach, chegou às 6h30min desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal e os Bombeiros trabalharam na remoção dos galhos que estavam sobre a pista.

No local, não havia sinal de telefone e nenhum passageiro conseguiu avisar as famílias sobre o ocorrido. Bem mais tarde, quando prosseguiu a viagem, o motorista Douglas avisou o PAT solicitando que avise as famílias dos passageiros do porquê do atraso da chegada da viagem às cidades de Rosário, Alegrete e Quaraí. Esse ônibus chegaria às 4h em Rosário, às 6h em Alegrete e às 8h em Quaraí.