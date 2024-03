Bombeiros retiram árvore que interrompeu trânsito em rua do Centro de Alegrete

De acordo com a Defesa Civil de Alegrete, os ventos atingiram rajadas de 90 km por hora. Até o momento, choveu 45,5 mm em Alegrete.

Bombeiros retiraram árvores caídas em Alegrete

A corporação dos Bombeiros atendeu pedidos de remoção de uma árvore por volta das 3h20min na Rua Gaspar Martins com Avenida Dr. Lauro, a qual caiu no meio da pista, no centro da cidade, e verificou a situação de outra árvore no bairro Santo Antônio, cuja operação será realizada nesta manhã.

Equipes de campo da RGE estão mobilizadas, verificando os pontos atingidos, mas ainda não têm números de consumidores afetados.

A chuva forte causou pontos de alagamento em vários locais da cidade e a previsão é de que a instabilidade permaneça até hoje, de acordo com a Defesa Civil de Alegrete.