Assaltante é preso pela Patrulha Rural na Zona Leste

Um indivíduo de 18 anos foi preso na madrugada deste sábado(20), acusado de roubo a um casal que caminhava a pé em direção à Zona Leste na Avenida Ibicuí, conforme informações divulgadas pela Brigada Militar.

De acordo com relatos das vítimas, o acusado abordou o casal utilizando uma parte de lâmina de faca como objeto ameaçador. O indivíduo exigiu o celular do jovem e, após obter o que desejava, empreendeu fuga.

A Brigada Militar por meio da Patrulha Rural foi acionada e rapidamente os policiais iniciaram as buscas. As diligências resultaram na localização do indivíduo próximo a uma Igreja na Rua Leona Arnoud, no bairro Ibirapuitã.

Na posse do jovem, os policiais encontraram o aparelho celular que havia sido furtado do casal. As vítimas e o acusado foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Em contato com a Delegada de Plantão, foi determinada a prisão em flagrante.

Posteriormente, o acusado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde ficará à disposição da Justiça. O episódio ressalta a rápida atuação das autoridades locais, demonstrando a eficácia na resposta a casos de delitos, visando manter a segurança da população de Alegrete.