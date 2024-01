Alegretense é destaque do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Juner Vieira Menezes, 39 anos, integra a equipe de pesquisadores do INPE na Divisão de Engenharia Espacial e Computação( DIEEC). Oriundo do bairro Nova Brasília, o alegretense concluiu o curso de Engenharia de Telecomunicações na Unipampa e não para de alcançar voos mais altos.

Há um ano trabalhando no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos para satélites e também no desenvolvimento e análise de antenas, com uma contribuição técnica nos primeiros testes que estão sendo feitos nos novos satélites, o CBERS que é uma cooperação entre Brasil e China e o Amazonas, totalmente brasileiro. Em virtude do ótimo trabalho realizado, o alegretense foi contratado pela INPE para compor o celeto grupo de engenheiros desse importante centro de pesquisa que desenvolve diversos estudos no cenário mundial.

Nos seus planos, Juner pretende permanecer no INPE onde tem adquirido uma vasta experiência na área. “Pretendo seguir atuando na empresa, tenho recebido respaldo e credibilidade em meu trabalho, espero continuar correspondendo as espectativas”, disse o alegretense.

Ele ressaltou a importância da dedicação para superar as dificuldades que costumam ser entraves em um curso do gabarito da engenharia de telecomunicações para todo o estudante que deseja chegar bem mais longe numa área tão fascinante como essa.

Estudou na Escola Lauro Dornelles, de 2012 a 2019, fez a graduação em engenharia de Telecomunicações na UNIPAMPA Campus Alegrete e também mestrado. Através de processo seletivo, fez o doutorado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), concluído neste ano. Seu trabalho intitulado “Estimativa de Direção de Chegada Empregando Conjuntos de Antenas Faixa Larga Instaladas em Cilindro Metálico” valeu primeiro lugar na categoria Artigo na Escola de Comando e Estado Maior do Exército.