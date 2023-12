Laudo confirma estupro de adolescente em Santa Maria; fotógrafo de Alegrete é apontado como autor

Share on Email

De acordo com a advogada da vítima, Renata Quartiero, o resultado aponta que o estupro foi consumado. Apesar da gravidade do crime, o homem teve seu pedido de liberdade provisória concedido pela Justiça na quarta-feira (6), causando revolta e indignação na comunidade.

Na quarta-feira, os pais da adolescente prestaram depoimento, e nesta quinta-feira, mais duas pessoas foram convocadas para depor. A advogada da vítima expressou sentimentos de decepção, revolta e indignação diante da decisão de liberar o alegretense que reside em Santa Maria, para responder ao processo em liberdade.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Santa Maria conduz as investigações do caso. A delegada Luiza Sousa informou que o inquérito deve ser concluído em 10 dias e enviado ao Poder Judiciário. Além dos depoimentos, imagens de câmeras de segurança do local estão sendo analisadas.

Outra jovem relatou ter sido assediada pelo mesmo fotógrafo quando tinha 15 anos. A delegada Sousa destacou que outros relatos começaram a surgir, embora ainda não tenham sido formalizados em registros de ocorrência. Ela aconselha possíveis vítimas a registrarem ocorrência e procurarem a delegacia.

O caso remonta à noite de segunda-feira (4), quando o fotógrafo foi preso em flagrante diante da denúncia da vítima, uma adolescente de 17 anos. O crime ocorreu em uma igreja na Região Oeste de Santa Maria. O alegretense prestava serviços no local e não era integrante da instituição. Veja no link abaixo:

A concessão de liberdade provisória ao profissional liberal levanta questionamentos sobre a eficácia do sistema judicial e a proteção das vítimas. A comunidade de Santa Maria se mobiliza em busca de justiça e medidas mais rigorosas diante da gravidade do crime. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente reforça a importância de denúncias e ressalta seu compromisso em esclarecer o caso e garantir a segurança da população.

Com informações: Site Terra