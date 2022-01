Assassino do comerciante furtou moto um dia antes do crime e deveria estar preso

Um dia após ser liberado pela Justiça, homem matou comerciante.

Na noite do último sábado(8), a Brigada Militar realizou, no bairro Gamino, a prisão de um indivíduo conhecido por Lelé. Naquela noite, ele foi flagrado com uma moto furtada.

O veículo estava estacionado em uma rua na Cidade Alta, enquanto o proprietário trabalhava e ao concluir a jornada de trabalho, percebeu que a Honda tinha sido furtada.

Poucas horas depois de realizar o registro, os policiais militares já estavam com o acusado preso e a moto recuperada. Inclusive, naquela noite, no mesmo bairro, uma outra moto foi recuperada, numa abordagem durante o patrulhamento ostensivo da Brigada Militar. A diferença entre as ocorrências foi de cerca de 20min.

Apresentado na Delegacia de Polícia, foi realizado o registro e todos os trâmites legais. Os dois indivíduos presos, sendo um deles, o autor confesso da morte do comerciante José Carlos Silveira Romero, de 72 anos, foram ouvidos e liberados, pois o crime foi afiançável em 5 salários mínimos e, diante a interdição do PEAL, em algumas situações, os indivíduos ficam à disposição da Justiça em liberdade, ou seja, são encaminhados ao PEAL, mas não ficam na Cadeia.

Porém, depois de ser liberado, Lelé arrombou pela primeira vez a casa da vítima e, na madrugada de segunda, acabou matando o idoso para subtrair seus bens.

O comerciante era uma pessoa muito querida por todos, não tinha registros de desavenças ou brigas no bar. A filha, em entrevista ao PAT disse que o pai sempre foi um homem honesto e trabalhador. Há 20 anos ele trabalhava no ramo.

De acordo com o depoimento do autor confesso, a vítima foi morta com um golpe de pá e duas garrafadas na cabeça, além de uma facada no pescoço.

Essas informações foram confirmadas pela Delegada Fernanda Mendonça em entrevista ao PAT, nesta manhã (12).