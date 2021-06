Assessor de Vereador morre após complicações da Covid-19 em Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(14), faleceu na Santa Casa de Alegrete, o contador aposentado, Elbio Moercy Lopes Emiliano, aos 77 anos. Conhecido como “Piti”, atualmente ele trabalhava como assessor parlamentar do vereador Jaime Duarte (Republicanos).

Muito emocionado, o vereador disse que lamenta muito a perda do amigo e conselheiro. Jaime acrescenta que durante as três eleições que foi candidato – em 2014 (PSDB), 2016( PSB) e 2020 (Republicanos), Seu Piti esteve ao seu lado e foi incansável. “Ele sempre disse que iria me ver vereador e Graças a Deus, isso foi possível. Na última vez que o vi, conversamos muito, como sempre, ouvi sábios conselhos. Minha esposa e ele foram as pessoas que mais me apoiaram na vida e infelizmente, perdi os dois neste ano” – cita.

No Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha – Escola Cívico Militar – Piti foi presidente do Conselho Escolar e destacado colaborador da escola. O educandário e a Câmara Municipal publicaram notas de pesar.

A filha, Mariana Emiliano, disse que ele estava hospitalizado e faleceu por complicações da Covid-19. Seu Piti teve uma parada cardiorrespiratória, ao ser desentubado. Segundo ela, o aposentado sentiu-se mal pela primeira vez em 30 de maio, foi internado, passou por vários exames e foi diagnosticado com a Covid-19 no início de junho.

Mas como o quadro estava estável, deu alta e foi para casa, entretanto, no dia 5 começou a ter dificuldade para respirar e retornou para UPA, até então, reagindo bem. Já no dia 11, foi entubado e, ao ser desentubado na tarde de ontem(13), teve outras complicações e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória – descreveu a filha.

Mariana continua, “ele foi um pai maravilhoso. Meu pai sempre dizia: não sou pai, sou amigo de vocês. E, desta forma, tudo o que precisávamos ele era nosso conselheiro e sempre tinha uma saída para nossas dificuldades e problemas. Uma pessoa incrível que nunca teve tempo ruim, sempre pronto pra ajudar a todos. Vai deixar muita saudade nosso veinho” – destacou.

Ele deixa esposa, 7 filhos, 11 netos, 2 bisnetos, pai e irmãos. Piti é irmão do advogado Nabor Manoel Lopes Emiliano.

Abaixo as notas da Câmara Municipal e do IEEOA

Nota de Falecimento da Câmara Municipal

Os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Alegrete receberam com tristeza a notícia do falecimento do assistente parlamentar Elbio Moerci Lopes Emiliano, o “Piti”, que prestava serviços no gabinete do vereador Jaime Duarte.

Piti estava internado no estava no Hospital da Santa Casa de Caridade onde veio a falecer na manhã de hoje.

Em nome de todos os parlamentares e servidores do Poder Legislativo, a presidência da Casa manifesta as sinceras condolências e expressa a solidariedade aos familiares e amigos do Elbio Moerci Lopes Emiliano, o Piti. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de tristeza e dor.

Vereadora Firmina Martins Soares

Presidente da Câmara Municipal de Alegrete

Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha- ECM

Nota de Pesar

A Comunidade Escolar do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha – Escola Cívico Militar – com profundo pesar comunica o falecimento ocorrido hoje, nesta cidade, do senhor Elbio Moerci Lopes Emiliano, o “Piti”, ex-presidente do Conselho Escolar desta escola.

O senhor Élbio Moerci ‘Piti” foi uma pessoa dedicada à causa do ensino público, colaborador emérito, deixando a sua prestimosa contribuição quando esteve à frente do Conselho Escolar do IEEOA.

Expressamos nossas condolências, rogando a Deus para que familiares e amigos encontrem conforto para a sua dor.

Cortejo será realizado as 17 h saindo da Santa Casa de Caridade para o Cemitério Público Municipal.

Flaviane Antolini Favero

Com informações: Alair Almeida