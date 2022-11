Assisense sobrevive após brutais agressões de outra mulher

Share on Email

A vítima ficou com o rosto deformado devido golpes com um taco de beisebol, garrafadas e pauladas. Uma lata de tinta também foi usada para ferir a mulher que, ainda, sofreu tentativa de estrangulamento. Tudo aconteceu por causa de brigas entre os cães da acusada e da vítima, vizinhas que não possuíam nenhum desentendimento, fato que torna o crime inexplicável.

A acusada das agressões fugiu após a tentativa de homicídio e acabou presa na Região Metropolitana de Porto Alegre, na sexta-feira (18). O Blog Rafael Nemitz conversou com a vítima e com o Delegado de Polícia Marcelo Batista Clerice que indiciou a autora do crime. Segundo ele, por pouco a vítima não perdeu a vida pela gravidade das lesões que sofreu.

Fonte e foto: Blog Rafael Nemitz