Santana do Livramento recebe ação para aumentar cobertura vacinal em regiões de fronteira

A cidade de Santana do Livramento, na Fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, está recebendo neste sábado (26) uma ação que busca ampliar a cobertura vacinal em regiões de fronteira. Neste caso, o evento é uma parceria entre os governos do Brasil e do Uruguai.

Desde às 10h no Parque Internacional, estão sendo oferecidas as vacinas da poliomielite, tríplice viral, Covid-19, febre amarela, pentavalente e pneumocócica10. O evento acontece até as 14h e tem a presença dos ministros da saúde dos dois países: Marcelo Queiroga, do Brasil, e Daniel Salinas, do Uruguai.

Qualquer pessoa que tiver interesse em realizar a imunização pode comparecer ao parque, inclusive turistas que estão visitando a fronteira. Basta apresentar um documento oficial com foto.

A ação se estende até a próxima terça-feira (29), com a vacinação disponível em todos os postos de saúde de Santana do Livramento.

O Dia D para ampliação da cobertura vacinal nas regiões de fronteira ocorre também nas cidades de Uruguaiana, Itaqui, Barra do Quaraí, Quaraí, Porto Mauá, Porto Xavier, São Borja, Aceguá, Jaguarão e Chuí.

Neste sábado, em Uruguaiana, moradores da cidade de Paso de los Libres, na Argentina, podem se vacinar no Posto Central até as 17h. Em Itaqui, a ação vai até as 16h e ocorre no Centro de Saúde e nas unidades Promorar e Rio Uruguai.

Fonte: G1

Por Bárbara Lignon, RBS TV