Festa Tricolor vai agitar o Sete de Setembro neste domingo; veja a programação

O evento ocorre após dois anos sem a tradicional festa gremista devido à pandemia e promete superar as edições anteriores.

Desta forma, entre as atrações principais, a presença de ex-jogadores que marcaram história no Imortal, como: Dinho, Carlos Miguel e João Antônio, além do presidente Alberto Guerra, fazendo sua estreia em Alegrete.

Para a sua recepção, será reinaugurado o maior Marco da Bandeira do Grêmio, no posto Pilecco – BR 290 – Cartão Postal Tricolor do Alegrete, juntamente com Irno Bordignon, diretor consular, às 15h.

A Comitiva vinda de Porto Alegre contará com o Ônibus Oficial do Grêmio, Taças dos principais títulos do clube, além do Mosqueteiro, e acontecerá também a escolha da nova Musa do Grêmio 2023.

E para a festa ficar completa, a confirmação de Bandas da Geral do Grêmio de toda Fronteira Oeste, irão fazer o Clube Sete entrar no clima da Arena do Grêmio.

Confirmados bandas do grêmio da região Barra do Quarai, Uruguaiana, Quarai, Santana do Livramento, Rosário, Santa Maria, Santa Cruz e Dom Pedrito.

A festa que acontece no Clube Atlético Sete de Setembro terá a apresentação de Mah Dutra Consulesa e apresentadora da TV play da Hora Consular e do radialista da Rádio Nativa, Giovane Moraes.