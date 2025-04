Associação de Apicultores incentiva a produção de mel em Alegrete

Share on Email

A Associação dos Apicultores de Alegrete congrega os que trabalham nesta atividade aqui no Município. O presidente Clovis Duarte diz que a Associação tem 33 integrantes, mas trabalhadores que se envolvem, nesta atividade aqui no Município, passa de 70 pessoas. Eles estiveram participando o 3º Festival da Linguiça de Alegrete.

Ele informa que a produção do Município que passa pela Casa do Mel, que estrai o produto, em anos normais, segundo Duarte, é de 90 toneladas. Mas ele adianta que Alegrete tem potencial para produzir 120 toneladas de mel.

As maiores dificuldades dos apicultores nos último quatro anos, informa o produtor, tem sido o clima, excesso de chuva ou estiagem prejudicam a atividade. Nessa última safra, devido a seca houve uma quebra de 50%, em Alegrete. – a florada de primavera perdemos toda, atesta. Duarte diz que estamos na florada dos eucaliptos e a Associação tem uma parceria com as florestas aqui em Alegrete para realizar essa atividade

Em relação ao preço ele destaca que há quatro anos venderam o quilo do mel a granel a 15 reais e baixou para 5 reais. Houve uma reação nos últimos dois meses e chegou a 9 reais o quilo a granel, e agora com a taxação das importações pelos Estados Unidos vai afetar o preço que deve ficar abaixo de 8 reais.

Clovis Duarte diz que a Casa do Mel está aberta a novos sócios e contato é pelo (55) 996571232.