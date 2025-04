Empresa aérea diz que não há previsão para operações no Aeroporto em Alegrete 

Reaberto no dia 21 de outubro do ano passado para voos comerciais o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, marcou mais um importante capítulo da retomada do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. O Salgado Filho, mantido pela Fraport Brasil, havia sido fechado em 3 de maio.

Em Alegrete, o último voo no Aeroporto Regional de Alegrete, Gaudêncio Machado Ramos (ALQ), com a Azul Conecta, que operava desde 2022, às quintas e sábados entre Porto Alegre e Alegrete, foi no início do mês de maio de 2024.

Atualmente há conexões importantes da companhia dentro do Rio Grande do Sul, entre os municípios gaúchos de Bagé, Canela, Erechim, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Vacaria, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria.

No município os voos não foram retomados ainda. A reportagem buscou respostas para saber da real situação. O Aeroporto continua em operações e está em pleno funcionamento, recebendo voos particulares de aeronaves.

Conforme Nicolas Fredo responsável pela gestão de voos, não a nada oficial e sem previsão de retorno. O governo do RS acenou que vai tratar sobre os voos de aeronaves menores no segundo semestre desse ano. O município de Uruguaiana tem uma rota com aeronave maior (75 passageiros), que faz a ligação com a capital e também em Santa Maria, locais mais próximos de Alegrete para embarque. O guichê da Azul atende em Alegrete e comercializa passagens aéreas. A informação que a empresa não está operando em Alegrete por questões comerciais.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Azul Linhas Aéreas Brasileiras e questionou sobre a retomada dos voos em Alegrete. Por meio de email a empresa respondeu: A Azul informa que, como empresa competitiva, reavalia constantemente suas operações, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda. No entanto, nA Azul informa que, como empresa competitiva, reavalia constantemente suas operações, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda. No entanto, não há previsão de voltar a operar em Alegrete.

O prefeito Jesse Trindade destacou que já há uma agenda com lideranças do município para pressionar o retorno desses voos. Inclusive está prevista uma reunião nos próximos dias junto ao governo e com a participação de deputados para agilizar essa demanda.

Trindade pontuou como essencial esse retorno, uma vez que impacta no desenvolvimento da cidade. Ele elencou os investimentos estaduais e municipais no aeroporto e isso deve ser levado em consideração. Por outro lado, o prefeito entende que com a catástrofe do ano passado acabou deixando algumas aeronaves que faziam essa rota submersas no aeroporto de Porto Alegre.