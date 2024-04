Programa Maturidade Ativa do Sesc comemora 20 anos em Alegrete

Neste sábado, 27 de abril, o Programa Sesc Maturidade Ativa comemora 20 anos de atuação em Alegrete. Há duas décadas, o projeto agrega pessoas idosas da região para ações sistemáticas de promoção de um envelhecimento mais ativo, saudável e feliz. Atualmente com 86 membros, a iniciativa realiza encontros de integração, palestras, oficinas de estímulo cognitivo, prática de atividades físicas e outras. A participação é totalmente gratuita e os encontros acontecem às terças e quintas-feiras, na Unidade (Rua dos Andradas, 71), às 15h.

“O programa dá um novo significado ao envelhecimento e valoriza a chegada à terceira idade. É muito gratificante acompanhar este grupo, que se envolve com muito entusiasmo e vitalidade”, destaca a facilitadora responsável pelo Sesc Maturidade Ativa em Alegrete, Ivaneli Lemes. Aos 88 anos de idade, a aposentada Alaide de Morais Santos é a mais antiga participante do grupo. Ela não abre mão de estar presente nos encontros. “Fazer parte dos Sesc Maturidade Ativa é muito bom, nós temos atividades físicas, palestras, amigos… É muito aprendizado”, diz a participante. Os 20 anos do projeto em Alegrete serão comemorados com um jantar. Interessados em fazer parte do grupo podem entrar em contato com o Sesc pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.