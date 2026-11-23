REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2026

AGROPECUÁRIA SILVEIRA & SOUTO LTDA.

CNPJ nº 43.896.579/0001-25 – NIRE 43209189440.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de 2026, às 9h00min, na sede da AGROPECUÁRIA SILVEIRA & SOUTO LTDA. (“Sociedade”), realizou-se reunião extraordinária de sócios, com a presença da totalidade dos sócios.

Assumiu a presidência da mesa Juliano da Silveira Souto, tendo como secretário Rodrigo da Silveira Souto.

Após as discussões pertinentes, foi submetida à apreciação dos presentes a matéria constante da ordem do dia, tendo sido aprovada, por deliberação unânime, a seguinte decisão:

DELIBERAÇÃO:

Aprovar, nos termos do art. 1.082 do Código Civil, a redução do capital social excessivo da Sociedade, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mediante a extinção de 600.000 (seiscentas mil) quotas subscritas e não integralizadas, de titularidade dos sócios Juliano da Silveira Souto e Rodrigo da Silveira Souto, na proporção de 300.000 (trezentas mil) quotas para cada um.

Em decorrência da deliberação, o capital social da Sociedade será alterado de R$ 1.264.368,00 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais) para R$ 664.368,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais), dividido em 664.368 (seiscentas e sessenta e quatro mil, trezentas e sessenta e oito) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, com a consequente alteração da Cláusula Sétima do Contrato Social da Sociedade, após o decurso do prazo legal para oposição de eventuais credores.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, segue para os devidos fins.

JULIANO DA SILVEIRA SOUTO

Presidente da Mesa

RODRIGO DA SILVEIRA SOUTO

Secretário da Mesa