De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, 25 residências foram afetadas pela ocorrência, que causou destelhamentos e outros danos estruturais. Apesar da intensidade do temporal, não houve registro de vítimas.

Em entrevista à reportagem do PAT, Adão esclareceu a situação da localidade e as medidas adotadas para atender os moradores. Uma força-tarefa foi mobilizada, envolvendo equipes da Defesa Civil, do Exército e do Corpo de Bombeiros.

Entre as ações realizadas, houve a distribuição de lonas para proteger as casas atingidas e minimizar os prejuízos causados pela chuva. As equipes também trabalharam na retirada de árvores que caíram e bloquearam estradas e acessos da região, utilizando motosserras para desobstruir as vias.

Além dos danos nas residências, o temporal provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica em parte da localidade. Algumas casas ainda permanecem sem luz, e equipes da RGE estão no local trabalhando para restabelecer o sistema elétrico.

Leia mais: Colisão entre Toro e Strada deixa motorista ferido na zona Leste de Alegrete

O abastecimento de água também chegou a ser interrompido, mas o serviço já foi normalizado. Mesmo com os trabalhos de atendimento e recuperação, algumas residências continuam destelhadas e famílias ainda precisam de assistência. Diante da dimensão dos estragos, a Defesa Civil busca apoio junto ao Governo Estadual para ampliar o auxílio aos moradores atingidos, sendo eles de forma financeira ou de forma estrutural.

As equipes seguem acompanhando a situação em Mariano Pinto, prestando assistência às famílias e trabalhando para que a comunidade consiga retomar a normalidade após os prejuízos provocados pelo temporal.