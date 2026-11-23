Uma nova informação, apurada pelo PAT, sobre o grave acidente envolvendo uma viatura da Brigada Militar e um Renault Logan, ocorrido nesta segunda-feira (23), no km 695 da BR-290, em Uruguaiana, acrescenta um vínculo com Alegrete à ocorrência.

Conforme informações obtidas pela reportagem, um dos dois policiais militares que estavam na viatura é lotado na Companhia da Brigada Militar de Alegrete. O outro policial é lotado em São Francisco de Assis. Ambos estavam em deslocamento para Uruguaiana no momento do acidente.

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Soldado Maurício Almedida, de Alegrete, estava indo na companhia do Soldado Hermes. Ambos sofreram ferimentos graves e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados à Santa Casa de Uruguaiana.

O acidente envolveu ainda um Renault Logan ocupado por um casal de idosos, moradores de Uruguaiana. Conforme as informações divulgadas inicialmente, eles não sofreram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência, orientou o trânsito e iniciou os levantamentos periciais para apurar as circunstâncias da colisão.