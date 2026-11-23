O veículo, adquirido pelo valor de R$ 335.593,88, possui capacidade para 15 passageiros, além do motorista, e conta com espaço adaptado para cadeirante, proporcionando mais conforto, segurança e acessibilidade aos usuários.

A aquisição foi viabilizada por meio da Emenda Impositiva Individual nº 0046/2025, no valor de R$ 350 mil, de autoria da vereadora e presidente da Câmara Municipal, Firmina Conceição Martins Soares.

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Estiveram presentes no ato de entrega o prefeito Jesse Trindade, o vice-prefeito Luciano Belmonte, a presidente da Câmara de Vereadores e autora da emenda, Firmina Soares, e a secretária municipal de Saúde, Heili Temp.

A chegada do novo veículo representa um importante reforço na estrutura de transporte da saúde pública, especialmente para os pacientes que necessitam de deslocamentos frequentes para a realização de hemodiálise.