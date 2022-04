‘Ataque’ de barata em bar em Porto Alegre viraliza; ‘Comecei a surtar, gritar, todo mundo do bar riu’, diz homem

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O desenvolvedor mobile Bruno Stracke, de 31 anos, passou por um susto em um bar, no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta segunda-feira (11). Ele foi “atacado” por uma barata, enquanto conversava com uma amiga, em uma das mesas que ficam na calçada do estabelecimento.

“Quando vi, tinha uma barata na minha perna. Tentei espantá-la. Minha amiga apontou para o meu ombro, e ela [a barata] estava no meu ombro. Me apavorei, tenho nojo. Comecei a surtar, gritar, fazer escândalo. Todo mundo do bar riu”, conta o homem.

Bruno publicou o vídeo nas redes sociais: o post viralizou e passou de 120 mil curtidas.

O desenvolvedor conta que é frequentador do bar há anos e, por ser amigo do dono, pediu a gravação das câmeras de segurança do local.

“Acabei de sofrer um ataque de uma barata. Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também”, escreveu na publicação no Twitter.

Ele contou depois: “Não imaginava que uma barata ia ter tanta repercussão. O problema ali não é o bar, tem um bueiro atrás de mim que está quebrado. O bar é superlimpo, confio e frequento há anos”.

Mas a história não parou por aí, lembra Bruno.

“Logo depois que surtei e tive um chilique por causa da barata, um cara que estava sentado na mesa do lado tentou me assustar com um porquinho da índia, que ele tirou não sei da onde. Da mesma forma que surgiu, sumiu. Sei lá se estava na mochila do cara. De repente, um monte de barata correndo. Quem tinha coragem matou algumas.”

Ao g1, a pessoal responsável pelo estabelecimento onde aconteceu o “ataque” da barata afirmou: “Não é muito comum, mas o ocorrido foi mesmo por causa do bueiro quebrado”.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) informou que são realizadas limpezas periódicas dos bueiros e redes de esgoto e que, nas proximidades do bar, desde o início do ano foram registradas apenas três demandas desse serviço.

“Quanto à informação de tampa quebrada, o departamento irá programar vistoria no local para providenciar a substituição e orienta que as demandas da população sejam registradas pelo sistema 156 para que possam ser atendidas”.

Psicólogo explica aversão

O psicólogo Marcelo de Campos Velho Nora explicou que a catsaridafobia (aversão a baratas) se verifica principalmente em duas situações.

O especialista explica a primeira: “A associação que fazemos entre a barata e lugares sujos, como lixo, esgoto, por exemplo, e que acaba por nos trazer sensações de mal-estar e necessidade de proteger-se frente a um ‘perigo’, algo que possa nos contaminar ou afetar nossa higiene”.

Já a segunda é relacionada ao comportamento das pessoas, aprendido desde criança, que pode gerar a fobia.

“Procuramos observar e aprender comportamentos baseados em quem nos criou ou quem foi presente em nossa criação e na nossa vida, para assim termos uma base para seguir e podermos ir criando nossas próprias ideias e personalidade ao longo de nossa vida adulta”, descreve.

“Se a criança vê uma reação de nojo, aversão e medo nos seus cuidadores, é provável que vá automatizar esse comportamento para si e, dependendo de como será sua reação nas próximas vezes que encontrar baratas, ir alimentando esse medo, aversão e, até em alguns casos, acabar gerando uma fobia de baratas, a catsaridafobia.”